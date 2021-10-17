Двое приморцев, вооружившись пистолетом, украли восемь мешков картофеля

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В Уссурийске задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Неизвестные украли восемь мешков картофеля, угрожая их владельцу чем-то похожим на пистолет.

Инцидент произошел на территории полевого стана в окрестностях села Борисовка. С заявлением о разбойном нападении в полицию обратился 63-летний местный житель. Мужчина рассказал, что к месту хранения его урожая подъехала машина, из которой вышли двое мужчин. Один из них стал угрожать хозяину предметом, похожим на пистолет. Параллельно с этим он требовал отдать ему мешки с картофелем. Когда злоумышленники похитили урожай – восемь мешков картофеля, владелец подсчитал убытки – восемь тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Ориентировки с приметами авто и нападавших тут же была разослана всем наружным службам полиции и по горячим следам злоумышленников удалось задержать. В ходе обыска выяснилось, что пистолет, которым ребята угрожали пенсионеру, оказался пневматическим. В отделе 31-летний мужчина и его 41-летний соучастник во всем сознались.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации - разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Теперь парни могут лишиться свободы на срок до десяти лет со штрафом.

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