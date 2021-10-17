Пожилой мужчина пропал в Приморье

Фото: www.instagram.com/primpoisk25.

В Приморье разыскивают пропавшего мужчину. Об этом сообщает «ПримПоиск».

Известно, что Юрий Петрович Пятык 1953 года рождения (68 лет) ушел из дома по улице Тунгусская, Владивосток, еще 15 октября примерно в 08:00 часов утра, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Выглядит пропавший гораздо старше своих лет, на вид ему около 80. Телосложение худощавое, сутулится и хромает при ходьбе. Одет был в камуфлированную куртку, темные штаны и темные сапоги.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, волонтеры «ПримПоиска» просят обращаться по следующим телефонам:

8 (423) 226-71-71 – ОП № 1 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46– волонтёры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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