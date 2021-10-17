Обновленная информация по заболеваемости коронавирусом в Приморье

Фото: Иван Макеев.

По данным правительства Приморского края, на воскресенье, 17 октября, в Приморье зарегистрированы 229 случаев заражения коронавирусом. Справиться с болезнью удалось 208 жителям края.

К слову, за весь период властвования пандемии, в Приморье заразились Covid-19 72 639 человек. Из них побороть недуг смогли 64 850 приморцев. Есть и печальная статистика – 1 212 человек скончались. Только за последние сутки умерли шестеро заболевших.

По данным пресс-службы правительства региона, прививку получили уже 446 453 человека.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Приморье станет обязательной для представителей более 20 отраслей экономики. Такое решение принято региональным управлением Роспотребнадзора. Не привившихся первым компонентом вакцины до 11 ноября текущего года будут отправлять работать дистанционно.

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