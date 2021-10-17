В Приморье дотла сгорел жилой дом в 100 квадратных метров

Фото: Олег Укладов.

В минувшие выходные, 16 октября, в Приморье сгорел жилой дом. Одноэтажное здание в сто квадратных метров выгорело дотла. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы Надеждинского муниципального района в субботу, в 12:14. Звонивший сообщил, что в поселке Тавричанка, на улице Интернациональная горит частный жилой дом.

Уже через шесть минут на место происшествия прибыли пожарные. Осмотрев территорию, охваченную пламенем, брандмейстеры приступили к тушению.

В 13:55 огонь удалось локализовать и только к вечеру, в 19:14, - полностью ликвидировать.

По данным ведомства, общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров, никто не пострадал.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03