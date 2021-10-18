Дожди обрушатся на Приморье 18 октября

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье погоду определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, ветер юго-западный умеренный. По большей части территории пройдут осадки – дожди, но возможен и снег с дождем. От +6 до +11 градусов.

Во Владивостоке облачно, небольшой дождь, по информации Примпогоды, ожидают вечером. Ветер юго-восточный умеренный. До +12 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного, вечером умеренный до сильного. Температура составит от +10 до +12 градусов.

В Находке переменная облачность, с середины дня небольшой, временами умеренный дождь. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха до +11 градусов.

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