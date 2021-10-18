Четыре приморца скончались от коронавируса 18 октября

Оперативные данные на 18 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние обновленные данные по Covid-19 в Приморье опубликовал оперативный штаб региона. По состоянию на 18 октября заболели еще 232 человека, всего с начала пандемии заразу подхватили 72 871 житель нашего края.

Выздороветь за последние сутки сумели 108 пациентов больниц, это на 100 меньше, чем днем ранее. Всего же с болезнью справились 64 958 приморцев.

Скончались от инфекции четыре человека за сутки. Всего же болезнь унесла жизни 1 216 заболевших.

Всего сейчас на лечение находится 6 697 приморцев.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привиты 447 556 жителей региона. Это около 23,9% от всех проживающих на территории края, при этом надо привить 80% населения, чтобы создать коллективный иммунитет. Так как цифра далеко недостаточная, то региональные власти приняли решение ввести обязательную иммунизацию для работников более 20 отраслей. Полный перечень можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что если сотрудник отказывается от прививки, тогда начальство может отстранить его от работы, при этом сохраняет рабочее место за человеком, но не зарплату. Подробнее этот момент объяснила известный юрист Галина Антонец.

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