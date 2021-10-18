Во всем Приморье начался отопительный сезон

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все муниципалитеты Приморья начали подключения к теплу в школы, больницы и детские сады и жилые дома. К концу октября подключение завершится. Тепло подается уже в 1 041 социально важный объект, в 4 324 из 10 808 домов.

- Запущены в работу 575 из 817 котельных, полностью обеспечены теплом социально значимые учреждения и жилые дома в Арсеньеве, Дальнереченске, Кавалеровском, Пожарском, Ольгинском, Черниговском, Яковлевском районах, Лазовском, Октябрьском, Пограничном, Чугуевском муниципальных округах, - уточнили в пресс-службе правительства региона.

В ближайшие дни подключат Владивосток. Не замерзнут и жители Лесозаводска, Находки, Фокино, Хасанского района, Тернейского и Анучинского округов – их тоже подключат в ближайшее время.

В пресс-службе ранее отмечали: подключение к отоплению – комплексный и многоэтапный процесс, который может занимать до нескольких дней. В ряде домов нужна регулировка систем отопления – ее осуществляет УК. Также жителям верхних этажей необходимо сбрасывать воду.

Напомним, в Приморье 18 октября чуть теплее минувших выходных – до +12 градусов.

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