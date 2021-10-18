Отключения воды пройдут в Артеме 19 и 21 октября

Из архива КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Артеме 19 и 21 октября десяткам домов отключат водоснабжение, сообщили в Примводоканале.

Переключение водопровода пройдет во вторник, 19 октября. Из-за этого воды не будет по адресам:

Ул. Парковая 9-2, 13-29; Ул. Пушкина 1-52; Ул. Первомайская 7,8,13,15-57; Ул. Анисимова; Ул. Партизанская; Пл. Ленина (Дворец культуры); Ул. Комсомольская.

Воды не будет с 9 до 20 часов.

21 октября проведут плановые ремонтные работы. Без воды с 9 до 22 часов останутся адреса:

Ул. Кирова д. 136-152, д. 147-161, 187 , 152/3 , кафе Фаэтон; Ул. Бабушкина; Ул. 3-я-8-я Рудничная; Ул. Железнодорожная; Ул. 4-я-5-я Железнодорожная; Ул. Степченко; Ул. Загородная; Ул. Благодатная; Ул. Виноградная; Ул. Вишневая; Ул. Котовского.

Отключения планируются и во Владивостоке 26 октября. Плановый ремонт затронет адреса:

Карьерная 2, 2в, 6, 6а, 8, 8б, 8в, 11, 11/2, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 31; Снеговая 31, 61, 61а, 61 стр3, 71, 74.

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