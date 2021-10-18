Примгидромет: в Приморье на этой неделе придут дожди и снег

Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Холодной погодой встретит приморцев рабочая неделя. В крае температура горного воздуха дойдет до -14 градусов. Китайский циклон слегка прогреет воздух, температура повысится от +6 до +14, однако теплая воздушная масса сулит на неделе и осадки – как дожди, так и снег.

Как сообщает Примгидромет, Во вторник, 19 октября, циклон переместится на Японское море, осадки начнут заканчиваться. От -1 до +10 градусов. Только местами может пройти небольшой снег, с ним вторгнется очередная порция холода. Северо-западный ветер во вторник будет дискомфортным и холодным.

В среду, 20 октября, погоду снова диктует теплая воздушная масса, но потеплеет не сильно – лишь на 1-3 градуса.

Во Владивостоке 18 октября небольшой дождь и умеренный ветер, до +12 градусов. Когда осадки закончатся во вторник, задует сильный северный ветер. От +5 до +8 °С, однако ощущаться будет как 0 градусов.

В среду, 20 октября, столбики термометров все же опустятся до нуля, при этом днем немного теплее – до +9-10 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03