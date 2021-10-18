Лидер группы «Мумий Тролль» получил поздравления от поклонников в день рождения

Фото: @mumiytroll

Бессменный лидер группы «Мумий Тролль», поэт и востоковед, уроженец Владивостока Илья Лагутенко отметил свой 53-й день рождения. Приморские фанаты решили порадовать исполнителя и выложили поздравление в социальные сети.

– Лидеру группы «Мумий Тролль», почетному жителю и самому популярному человеку из Владивостока – Илье Лагутенко – исполняется 53 года! С днем рождения, – поздравляют исполнителя в социальных сетях.

Вместе с поздравлением авторы аккаунта выложили фотографию Ильи Лагутенко со съемок клипа на песню «Четвертый троллейбус». На снимке певец стоит на Золотом мосту в зимней куртке, шапке и длинной юбке – от последней детали гардероба некоторые приморцы остались в недоумении, некоторые негодовали. Но это не помешало фанатам искренне порадоваться за своего кумира и поздравить его.

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