«Адмирал» уступил минскому «Динамо» со счетом 2:3

Фото: ХК "Адмирал"

В воскресенье, 17 октября, «Адмирал» уступил минскому «Динамо» в хоккейном матче. Для приморцев это уже четвертое поражение: ранее ХК играл с ЦСКА в Москве, уступив армейцам со счетом 2:1. Игра против белорусов завершилась в 3:2 в пользу «Динамо-Минск». В итоговой таблице КХЛ у «Адмирала» последнее место.

Первую шайбу в ворота обеспечил Тайлер Граовац из команды «Динамо». «Ответку» дал Михаил Патрикеев, приморец уровнял шансы на победу, но уже через 40 секунд Мальте Стрёмваль из сборной Минска ударил по воротам «Адмирала».

Во втором периоде были только мертвые шайбы. В игру «Адмирала» вернул Артем Гареев, сократив отставание по очкам во втором тайме, но приморцы все же проиграли с 3:2 в пользу белорусов.

Следующая игра «Адмирала» пройдет в среду, 20 октября, с «Локомотивом» - команда надеется на еще один шанс.

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