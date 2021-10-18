Испытай себя на прочность: приморцы могут почувствовать себя настоящими альпинистами

Архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Традиционный фестиваль веревочных техник уже в шестой раз пройдет во Владивостоке. Мероприятие объединяет спелеологов, альпинистов, скалолазов и всех тех, кто ищет новые впечатления и ощущения вне зависимости от опыта и уровня профессиональной подготовки. Все любители и поклонники активного отдыха и экстрима соберутся на скальном карьере в лесу за остановкой «Варяг» 24 октября в 10 часов утра.

– Это мероприятие направлено на популяризацию таких видов спорта, как альпинизм, спелеология и скалолазание. Приходить могут все, кто хочет хорошо провести время и попробовать что-то новое. На фестивале будут представлены шесть дистанций, где будут работать судьи и инструкторы. Последние же расскажут о мерах безопасности и проведут обязательный инструктаж, – рассказал «Комсомолке» директор Владивостокского клуба спелеологов Илья Юзан.

Организаторы заявили следующие этапы:

- SPT (техника одной веревки);

- DRY-Tooling (скалолазания по неледяной поверхности с использованием ледолазного оборудования);

- ИТО (лазание с помощью искусственных точек опоры);

- жумар на скорости (подъем на веревке);

- навесная переправа;

- скалолазание.

Жители и гости Владивостока на мероприятии смогут познакомиться с различными веревочными техниками, лично пообщаться со спортсменами, и, конечно же, примерить на себя снаряжения и даже поучаствовать в соревновательном процессе. Обладатели лучших результатов будут награждены. Стоимость одной попытки на дистанции – 50 рублей, при этом их количество не ограничено. К участию в мероприятии допускаются лица от десяти лет.

Основная миссия фестиваля – дать возможность участникам попробовать себя в новых видах спорта, которые недоступны человеку в бытовой жизни. Все дистанции подходят для людей, не имеющих никакой специальной подготовки.

Желающие пока что просто посмотреть, могут сделать это бесплатно. Возрастное ограничение 6+.

Уточнить детали можно по телефонам: +7(902) 480-15-86 (Илья), +7(908) 444-49-22 (Александр).

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