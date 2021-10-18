Аграрии Приморья в этом году собрали в 2 раза больше сои

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

С полей приморских аграриев собрано уже 139,8 тысячи тонн сои – показатель прошлого года это число превышает в 1,9 раза. Один гектар в крае в среднем дает до 15 центнеров сои.

В пресс-службе правительства Приморья рассказали, что от общего плана убрали 96,4 тысячи гектаров – треть от общего плана.

Урожайность кукурузы также повысилась – на 13%, с одного гектара земли собирают уже до 57 центнеров кукурузы. За полгода собрали 5,2 тысячи тонн зерна.

Соя и кукуруза, отметили специалисты, поставляются в другие страны – планируется, что экспорт в этом году составит больше полутора миллиардов долларов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03