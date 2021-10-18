Жители Владивостока массово начали покупать дорогие гаджеты

Чем лучше камера на смартфоне, тем круче снимки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморцы реже, чем жители большинства регионов, покупают гаджеты в кредит. Популярность блогинга стимулирует продажи премиальных моделей, а самый популярный смартфон в регионе - iPhone 11. Такие новые тренды зафиксировала МТС на рынке в крае в третьем квартале 2021 года.

Как оказалось, доля кредитных смартфонов во Владивостоке – одна из самых низких в России и составляет 30,5%, отмечают аналитики МТС. В Хабаровске цифры достигли 34,4%, в Санкт-Петербурге 33,7%, в Краснодаре 39,7%, а в Астрахани и вовсе 45,8%.

При этом в Приморье стали чаще брать более дорогие телефоны – в июле-сентябре покупки больше 40 тысяч рублей выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот бюджетные гаджеты уже не так сильно привлекают жителей края. Средняя стоимость телефонов выросла на 71% и составила 30 тысяч рублей.

На популярность дорогих смартфонов влияет и блогинг. По данным Big Data МТС, исходящий трафик в Tik Tok, Instagram и YouTube в 2021 году вырос на 60% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года. В России стремительно растет количество блогеров и пользователей.

– Люди хотят наполнять соцсети качественными фото и видео и выбирают гаджеты с хорошей камерой, – заметила в своем Инстаграме директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

И для более крутых фотографий молодые люди обычно берут iPhone.

Все это подтверждает и рейтинг самых популярных моделей: как и в прошлом квартале, самый востребованный смартфон в Приморье iPhone 11 с памятью 128 Gb. Также в список попали Samsung Galaxy A22, Xiaomi 9 и Samsung Galaxy A13.

Что касается новой модели линейки смартфонов Apple, то около 70% покупателей выбирают версии iPhone 13 Pro и Pro Max, а самый популярный цвет – небесно-голубой. Спрос на iPhone 13 Pro и Pro Max превышает предложение - многие модификации разбирают сразу после поступления в продажу, особенно высокий спрос на версии с большим объемом памяти.

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