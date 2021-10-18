Закос на преступление века: в интернете обокрали жителей 68 регионов России, включая приморцев

Тематическое фото из архива КП Фото: Евгения ГУСЕВА

В Карачаевске Следком раскрыл преступление межрегиональной ОПГ. Трое интернет-мошенников в бегах, трое задержаны и готовы сотрудничать – а четвертый вообще помогал группе из тюрьмы. Из-за действий мошенников денег лишились жители 68 регионов.

По версии следствия, мошенники создали интернет-площадку для продажи товаров и предоставления услуг. Для обзвона фигуранты оборудовали частные квартиры как колл-центры. Часть ОПГ действовала из Карачаевска, а часть обосновалась в Краснодаре. Деньги «клиенты» переводили как предоплату на счета третьих лиц, как сообщили в пресс-службе УМВД Приморского края.

За 416 фактов мошенничества пострадали жители 68 регионов – среди них и приморцы. Общий ущерб предварительно оценили в шесть миллионов рублей, но цифры могут оказаться на практике гораздо внушительнее.

Выяснилось, что один сообщник умудрялся помогать группе из мест лишения свободы. Трое участников, задержанных в 2019 году, готовы сотрудничать. Еще трое в международном розыске.

Уголовные дела находятся на рассмотрении суда, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

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