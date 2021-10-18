Во Владивостоке поговорили о психологическом здоровье детей

Фото: Предоставлено «КП»

В акции «Цветок Жизни», приуроченной ко Всемирному дню психического здоровья, за две недели приняло участие более 80 детских и юношеских муниципальных, образовательных, реабилитационных, медицинских и социальных учреждений Приморского края.

В последнее время за суетой повседневных дел, за стремлением заработать достаточно денежных средств для нормальной жизни, мы совсем забываем и не находим время для общения с близкими, особенно нашими детьми. Часто не знаем, что именно чувствует, думает, с кем общается наш ребенок.

Благодаря плотному взаимодействию автономной некоммерческой организации по реализации социальных проектов «Ключи от Сердца» с детской краевой клинической психиатрической больницей Владивостока при поддержке волонтерского движения школы №80 – «Подсолнухи» удалось инициировать запуск акции «Цветок Жизни» по профилактике детского и подросткового деструктивного поведения, буллинга.

– Название акции не случайное, ведь дети – цветы нашей жизни, а цветок – аллегория жизни! Благодаря акции мы создали повод и предложили родителям, учителям, воспитателям и психологам найти возможность и пообщаться с детьми на тему: «что такое ЖИЗНЬ?». Сравнить жизнь цветка с жизнью человека. Поразмышлять, что нужно для благоприятного роста цветка и жизни человека? Обратить внимание, на важность, многогранность и хрупкость жизни, что трудности, препятствия и проблемы – это приобретаемый опыт. По итогу общения, чтобы заякорить, оставить память от общения, предложили создать свой «цветок жизни», – объяснила психолог школы №80 Лада Шкода.

Фото: Предоставлено «КП»

– Мы благодарим департамент внутренней политики за поддержку и помощь в информировании и распространении нашей идеи. Помимо Приморского края акцию поддержали некоторые города России, и даже взрослые коллективы, которым, оказывается, тоже полезно задуматься о жизни и поучаствовать в творческом процессе коллективного создания цветочной картины, как арт-терапия, – сказала председатель АНО «Ключи от Сердца» Светлана Горковенко.

– Несмотря на непростую тему и посыл, акция получилась очень позитивной, доброй, душевной. Ребятам нравилось, что взрослые задают вопросы, разговаривают с ними на такие серьезные темы, спрашивают их мнение, а главное слушают их. Такие беседы помогли некоторым детям посмотреть на свои проблемы с другой стороны, нивелировать их, снизить остроту. А нам взрослым акция помогла посмотреть на ребят глубже, их размышления удивляли своей мудростью, у некоторых заметили внутренние проблемы и своевременно оказали психологическую помощь и поддержку. Напомнили о существовании бесплатного, анонимного и круглосуточного телефона доверия 8-800-200-01-22, – отметила преподаватель школы Наталья Николаевна.

– Для многих участников акция стала еще и стимулом раскрыть и проявить свой творческий потенциал, что для нас крайне приятно. В образовательных учреждениях в рамках акции были проведены целые концертные и игровые программы, творческие встречи с поэтами, созданы стихи, организованы выставки цветов и т.д. К нам поступило многочисленное количество фото разных цветочных форматов, нарисованных руками, сделанных из ткани, бумаги и дерева; с написанными афоризмами и пожеланиями; были цветочные деревья, вазы с букетами, икебаны; цветы из детских ладошек; кто-то посадил живой цветок; есть даже цветок из конструктора, который крутится, созданы целые цветочные фильмы. Много цветочных работ сделано коллективно, при создании которых ребята отрабатывали навыки общения, поддержки, помощи, объединения, взаимности и ухода от конфликтов. Именно творчество и является ключом от сердца нашей души. В этом и есть идея нашей организации «Ключи от Сердца» – дарить наши сердца, открывая ваши, – рассказала председатель АНО «Ключи от Сердца» Горковенко Светлана.

На мероприятии по подведению итогов акции 16 октября в отеле «Экватор» собрались специалисты: психиатры детской краевой психиатрической больницы, психологи школ, колледжей, реабилитационного центра детей и подростков «Парус Надежды», а также представители администрации, бизнеса, культуры и родители детей, где обсуждалась важность таких открытых общений, активностей, мероприятий и встреч. Наметили пути дальнейшего взаимодействия, как улучшить продолжение этого проекта, появились идеи новых добрых и полезных активностей.

Были вручены благодарности участникам и организаторам акции «Цветок Жизни».

Фото: Предоставлено «КП»

В рамках акции детской краевой психиатрической больницы были подарены подарки. Одним из них стала работа художницы Татьяны Ангелис «Бассин сон», на которой изображена кошка с художницей, мечтательно смотрящие на звездное небо. А представители Приморского краевого центра народной культуры от души передали в дар фото-картины пятого Дальневосточного конкурса «Глубина резкости» для украшения стен и создания позитивной психологической атмосферы в детской больнице и реабилитационном отделении.

На итоговом мероприятии без внимания не остались и сами ребята. Они с психологами рисовали страхи и запечатывали в банки, чтобы более не тревожили. После психолог Лада рассказала историю про колючий цветок, который расцвел благодаря заботе и вниманию. Вдохновившись, дети сочинили сказку о цветке, нарисовали иллюстрации и сделали прекрасные индивидуальные цветы из бумаги.

– Хочу выразить слова благодарности АНО «Ключи от Сердца» за популяризацию темы психического здоровья. Несколько месяцев назад совместно мы запустили онлайн-проект «Полезная психология» на инстаграм-странице @kluchiotserdca, где проходят прямые эфиры со специалистами психологами и психиатрами, отвечающие на вопросы родителей. Благодаря таким мероприятиям общество и администрация стали более активно обращать внимание на важность комплексной работы детской краевой клинической больницы, которая в этом году победила на всероссийском конкурсе «За самоотверженность в области душевного здоровья» в номинации «Психосоциальная реабилитация детей и подростков» В больнице начали делать ремонт, которого не было более 30 лет. Родители доверительнее стали обращаться за консультациями к психиатрам и психологам. Только вместе мы сможем правильно сформировать отношение к жизни у наших детей – нашего будущего, – прокомментировала главный врач детской психиатрической больницы Анастасия Горохова.

Фото: Предоставлено «КП»

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