Правительство Приморья: «Осталась неделя для участия в розыгрыше призов за прививку»

Из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Регистрация на розыгрыш призов за вакцинацию продолжается в Приморье. У привитых приморцев есть шанс выиграть автомобили, планшеты Apple, купоны на ужины в ресторанах и кафе города, сертификаты и другие ценные призы. По условиям розыгрыша, привиться необходимо до 25 октября.

По информации пресс-службы правительства региона, зарегистрированы уже 26 432 жителя. Принять участие смогут все граждане, постоянно проживающие в Приморье, которые завершат иммунизацию до 25 октября. В течение недели успеть на участие можно, привившись однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

В ведомстве уточнили, что призеры первого розыгрыша, где на кону были квартиры и авто, не могут участвовать.

«Комсомолка» напоминает, что в этот раз разыграют 10 сертификатов (3000 рублей) в рестораны «Супра» и «Токио», 15 билетов на посещения парка «Россия – Моя история», 25 сертификатов на поход в Реми (4000 рублей), четыре планшета Apple, четыре сертификата на легковой автомобиль и другое.

Результаты огласят 4 ноября.

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Квартиры больше не предлагают, но выиграть автомобили, планшеты и многое другое – вполне реально (подробнее..)

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