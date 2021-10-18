Правительство Приморья: «Численность безработных приморцев снизилась на 45%»

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье зарегистрировано чуть больше 12 тысяч безработных. Этьо на 45% меньше, чем было в регионе в аналогичном периоде 2020 года.

Меньше всего безработных, сообщили в пресс-службе правительства края, в крупных городах вроде Владивостока, Находки, Большого Камня, Уссурийска. Здесь безработица не достигает даже 1% среди горожан.

Больше всего рынок труда традиционно нуждается в строителях, фермерах, специалистах и работниках лесхоза, охоты и рыболовства. Нужны сотрудники и на заводы. Рабочие профессии составляют 70% всех заявленных в крае вакансий. Самые востребованные рабочие – все еще водители и овощеводы. Среди служащих больше всего специалистов и бухгалтеров.

- В органы службы занятости населения работодатели заявили более 68 тысяч вакантных рабочих мест, - сообщили в пресс-службе.

По данным минтруда Приморья, в мае-июне уровень занятости населения составил 60,5%. На первое июня в органах службы занятости на учете стояли 13980 человек, а того же числа 2020 года – 25 194 человек.

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