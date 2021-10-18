В ночь на 20 октября Спортивную во Владивостоке перекроют из-за ремонта рухнувшего моста

Фото: администрация Владивостока

В районе площади Луговой с 23 часов 19 октября до 5 часов 20 октября полностью закроют движение транспорта на улице Спортивной. Рабочие восстановят железнодорожную эстакаду в этом районе – ремонт займет ночь.

В пресс-службе мэрии попросили принять информацию во внимание. Можно проехать по альтернативным маршрутам: по Шепеткова, Фадеева и Воропаева.

Напомним, мост обрушился вечером 4 октября из-за проезжающего тягача – машина не имела разрешений на перевозку крупногабаритного груза. Водитель не смог предоставить даже страховки и сведений о техосмотре. За такую халатность он получил восемь «административок».

К счастью, обошлось без пострадавших, однако ситуация создала на дорогах коллапс из автомобильных пробок.

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