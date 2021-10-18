Самые залайканные фото «зеленого» Владивостока отметят призами

Горожанам предлагают показать любимые общественные пространства во Владивостоке. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Администрация Владивостока объявила конкурс фотографий в двух социальных сетях - «ВКонтакте» и «Одноклассники». Его цель напомнить, что гораздо приятнее жить в благоустроенном и комфортном городе. Конкурс «Мой зеленый Владивосток» продлится до конца октября, а победители по лайкам получат билеты на одну из самых интересных экскурсий в городе.

Если вы заметили, как преобразились общественные пространства в городе, если вы согласны, что во Владивостоке проводится достойная работа по озеленению, тогда вы без труда справитесь с заданием. Что нужно: опубликовать на личной странице в сети «Вконтакте» или «Одноклассники» фото на фоне зеленого города. Это может быть снимок в парке, сквере, на набережной или в любом другом благоустроенном пространстве. Главное, чтобы в кадре кроме человека также находились зеленые насаждения, топиарные фигуры и иные объекты, подтверждающие факт озеленения территории.

Под конкурсным фото обязательно нужно поставить хэштег #мойзеленыйВладивосток и проследить, что страничка открыта всем пользователям. Учитываться будут только фотографии, размещенные с 11 октября по 31 октября 2021 года. Присутствие в кадре минимум одного человека - тоже обязательное условие. При этом не оговаривается, является ли этот человек владельцем странички.

Поучаствовать в конкурсе стоит как минимум ради хорошего приза. Победитель получит билеты на очень популярную сейчас иммерсивную прогулку «Городские легенды» или на вечернюю экскурсию по подземельям Форта № 1 музея-заповедника «Владивостокская крепость». Все, что нужно - набрать больше лайков под фото, чем у других.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться в положении о проведении конкурса.

Телефон для получения консультаций: 261-40-87.

Организаторами конкурса выступают министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, агентство проектного управления Приморского края и администрация Владивостока.

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