В Приморье 19 октября от COVID-19 скончались пять человек и заболели 236

Оперативные данные на 19 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб поделился новыми данными по коронавирусу в Приморье. По состоянию на 19 октября, в крае заболели 73 107 жителей, за последние сутки – 236. А вот выздороветь смогли 65 006 человек, за предыдущий день – 48 (это на 60 меньше, чем накануне).

К сожалению, ковид унес жизни 1 221 приморца, пятеро из них скончались днем ранее.

В регионе продолжается активная кампания по иммунизации населения, и уже 451 802 человека воспользовались такой возможностью, эти люди привиты хотя бы одним компонентом российских вакцин. Это чуть больше 23% всего населения края, а чтобы появился коллективный иммунитет, нужно привить 80%. Для стимуляции и мотивации региональные власти во второй раз запускают конкурс с ценными призами. У тех, кто не привит первым компонентом, есть шанс поставить себе однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». До розыгрыша осталась всего неделя.

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