Для приморцев вновь доступны полеты в Москву по низким ценам

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Аэрофорт» возобновила продажу билетов по программе субсидированных перевозок. Льготный тариф действует для Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана – жители этих городов могут улететь в Москву и обратно по сниженной цене.

По информации пресс-службы авиакомпании, стоимость составит 7650 рублей в одну сторону для взрослого, для ребенка – 5740 рублей (от двух до 12 лет) в экономклассе. В сумму включены таксы и сборы.

Доступны билеты для всех жителей ДФО, имеющих прописку в регионе.

Бронировать билеты можно на сайте, а так же по номеру 8 800 444 5555.

Напомним, в ДФО также действует Единая дальневосточная авиакомпания (АО «Аврора»). В рамках программы возобновляются рейсы по «советским» маршрутам и организуются льготные субсидированные перевозки. Например, из Владивостока по сниженной цене можно улететь в Читу или Улан-Уде. Также ранее вновь открыли рейсы Владивосток - Южно-Сахалинск по субсидированному тарифу.

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