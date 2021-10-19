Заказ ценою жизни: на Нейбута такси улетело в овраг

Медики откачивали одного из пострадавших Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Серьезная авария произошла в ночь 18 на 19 октября в районе улицы Нейбута, 135, во Владивостоке. Один из участников инцидента скончался.

Информация о ДТП с летальным исходом появилась в понедельник поздно вечером в социальных сетях. Авария произошла за магазином «Светофор». По словам очевидцев, машина такси улетела с дороги в овраг и завалилась на бок. В момент происшествия в салоне были водитель и пассажирка.

На кадрах видео медики откачивают одного из пострадавших. Известно, что мужчина скончался на месте, девушка жива, но ее состояние пока неизвестно.

Приморцы отмечают, что это место представляет опасность для автолюбителей.

– В этом месте скоростной затяжной поворот, каждый день там кто-то в бордюр въезжает. Давно пора там леера поставит.

Подробности аварии выясняются. «КП – Владивосток» уже запросила комментарий у пресс-службы УМВД РФ по Приморью.

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