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Владивосток19 октября 2021 5:03

В Приморье лихач сбил насмерть пенсионерку на пешеходном переходе

За этот год молодой водитель 22 раза попался на скоростной езде
Анастасия АЛЯМКИНА
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На место смертельного ДТП приехали медики, но женщина скончалась до их приезда

На место смертельного ДТП приехали медики, но женщина скончалась до их приезда

Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Артеме молодой водитель Toyota Allex сбил 72-летнюю женщину на пешеходной «зебре». К сожалению, пенсионерка скончалась.

Инцидент случился в Артеме в районе улицы Ленина, 6, когда водитель ехал в город из Находки. В это время пожилая женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Тогда в нее и врезалась машина.

На место аварии вызвали сотрудников ГАИ и бригаду медиков. Однако женщина умерла до приезда скорой.

Возможно, лихач ехал слишком быстро. Дело в том, что только в этом году он 25 раз нарушил правила дорожного движения, из них 22 штрафа за превышение скорости.

Полиция занялась инцидентом, после расследования будут приняты соответствующие меры.

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