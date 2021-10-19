В Приморье лихач сбил насмерть пенсионерку на пешеходном переходе

На место смертельного ДТП приехали медики, но женщина скончалась до их приезда
Фото: УМВД России по Приморскому краю
В Артеме молодой водитель Toyota Allex сбил 72-летнюю женщину на пешеходной «зебре». К сожалению, пенсионерка скончалась.
Инцидент случился в Артеме в районе улицы Ленина, 6, когда водитель ехал в город из Находки. В это время пожилая женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Тогда в нее и врезалась машина.
На место аварии вызвали сотрудников ГАИ и бригаду медиков. Однако женщина умерла до приезда скорой.
Возможно, лихач ехал слишком быстро. Дело в том, что только в этом году он 25 раз нарушил правила дорожного движения, из них 22 штрафа за превышение скорости.
Полиция занялась инцидентом, после расследования будут приняты соответствующие меры.
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