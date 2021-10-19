В Приморье лихач сбил насмерть пенсионерку на пешеходном переходе

На место смертельного ДТП приехали медики, но женщина скончалась до их приезда Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Артеме молодой водитель Toyota Allex сбил 72-летнюю женщину на пешеходной «зебре». К сожалению, пенсионерка скончалась.

Инцидент случился в Артеме в районе улицы Ленина, 6, когда водитель ехал в город из Находки. В это время пожилая женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Тогда в нее и врезалась машина.

На место аварии вызвали сотрудников ГАИ и бригаду медиков. Однако женщина умерла до приезда скорой.

Возможно, лихач ехал слишком быстро. Дело в том, что только в этом году он 25 раз нарушил правила дорожного движения, из них 22 штрафа за превышение скорости.

Полиция занялась инцидентом, после расследования будут приняты соответствующие меры.

ПО ТЕМЕ

Заказ ценою жизни: на Нейбута такси улетело в овраг

Смертельная авария произошла во Владивостоке ночью 19 октября (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03