Машина всмятку: погибший в аварии во Владивостоке водитель такси любил погонять

Машина такси съехала с дороги в овраг и перевернулась Фото: УМВД России по Приморскому краю

Любовь к превышению скорости могла стать причиной смертельного ДТП, которое произошло в ночь с 18 по 19 октября в районе Нейбута, 135, во Владивостоке. В УМВД РФ по Приморью рассказали подробности печального происшествия.

Поздно вечером в понедельник произошла страшная авария – машина такси съехала с дороги в овраг и перевернулась. Как рассказали в полиции, виновником ДТП оказался 59-летний водитель Toyota Town Ace, который не следил за движением. Мужчина не был законопослушным гражданином. Только за этот год он семь раз нарушил ПДД, каждый раз превышая скорость. Видимо, в эту ночь он также решил прибавить газу, что привело к ужасным последствиям. В итоге таксист получил тяжелые травмы, из-за которых скончался.

В результате аварии погиб водитель Фото: УМВД России по Приморскому краю

Кроме водителя в машине находилась 20-летняя пассажирка. Она сильно пострадала, но жива и сейчас лежит в больнице.

Полиция продолжает разбираться в происшествии.

Полиция разбирается в происшествии Фото: УМВД России по Приморскому краю

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