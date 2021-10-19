Обвиняемый в смерти двоих детей 23-летний житель Владивостока находится под домашним арестом

Смертельный пожар в 25-этажном доме на Нейбута произошел в начале марта. Фото: предоставлено очевидцами

23-летний парень, которого обвиняют в смерти двоих детей, задохнувшихся во время пожара на Нейбута, 6, сейчас находится под домашним арестом. Как стало известно «КП – Владивосток», судья назначит дату заседания в течение месяца с момента поступления дела в суд.

Напомним, страшная трагедия произошла 2 марта 2021 года во Владивостоке. Тогда на 21-м этаже высотного дома на Нейбута, 6, во время пожара двое детей – шестилетняя девочка и десятилетний мальчик – надышались угарным газом, спасти их не удалось.

По версии следствия, в роковой день в соседней квартире молодая пара готовила куриные крылышки во фритюре. Девушка поставила на плиту кастрюлю с подсолнечным маслом, но упустила момент, и оно перегрелось и вспыхнуло. Вместо того чтобы выключить плиту, а кастрюлю накрыть крышкой, парень залил масло водой. Огонь сразу же запылал еще сильнее, загорелся натяжной потолок и по квартире начал распространяться едкий дым. Он «заполз» через щели в квартиру, где были дети 2011 и 2015 годов рождения. Родителей в этот момент дома не было. К сожалению, брат с сестрой отравились угарным газом.

Следственный комитет Приморья завершил расследование уголовного дела – в происшествии обвиняется 23-летний парень, который неправильно тушил пожар у себя на кухне. Дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти детям по неосторожности) 14 октября было передано в Ленинский районный суд.

На самом деле для жителей Приморья неожиданной новостью стало то, что в происшествии обвиняют именно молодого человека, а не, например, хозяйку квартиры, допустившую пожар. Согласно данным краевого Следкома, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело Если парня признают виновным, то он отправится «за решетку» на срок до четырех лет.

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