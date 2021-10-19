За здоровье женщин: в Приморье завершилась неделя профилактики рака молочной железы

Рак молочной железы – тяжелое онкологическое заболевание Фото: Правительство Приморского края

Рак молочной железы – тяжелое онкологическое заболевание, которое у женщин встречается довольно часто. Недуг значительно ухудшает качество жизни, а игнорирование симптомов болезни может привести к печальным последствиям. Неделя по профилактике рака молочной железы закончилась в Приморье 17 октября, за это время по всему краю обследование прошли больше 1,5 тысяч жительниц региона.

Во Владивостоке в рамках акции «Сохрани маме жизнь», которая длилась с 15 по 17 октября, свое здоровье проверили 417 женщин. На мобильном маммографе обследовались 66 пациенток. 91 жительница приморской столицы была направлена на дальнейшее обследование в поликлиники. 186 женщин прошли комплексное обследование и консультацию врача центра здоровья.

По результатам обследований, медики назвали причины, которые могут стать причиной возникновения рака и других хронических неинфекционных болезней: курение – 37,6% (70), избыток массы (61,3%), гиподинамия у 78,5% (146), повышение артериального давления – у 57 женщин, гипергликемия-12,9% случаев, повышение общего холестерина – у 35 осмотренных пациенток.

Все пришедшие на обследование женщины получили свои паспорта здоровья. В них отмечались обнаруженные отклонения.

– Все эти факторы риска могут вызывать в организме изменения, которые будут способствовать развитию соматических заболеваний, в том числе рака. Они также влияют на две регулирующие системы организма – нервную и эндокринную, – отметила заведующая центром здоровья Екатерина Хмельницкая.

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