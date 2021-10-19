Новый отопительный сезон во Владивостоке стартует 21 октября

Тепло в дома поступит в ближайшие дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Владивостока подписано постановление о начале нового отопительного сезона. Сначала тепло дадут в учреждениях здравоохранения, детских садах и школах, затем оно начнет поступать в жилые дома. Как отметили специалисты администрации города, системы на 100% отлажены для подачи тепла. На основании акта проверки Ростехнадзором выдан паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. На полный запуск отопления понадобится несколько дней.

Сейчас горячие батареи уже радуют воспитанников нескольких детских садах. Тепло поступило в образовательные учреждения немного раньше, по заявкам заведующих. Основную же часть объектов соцкультбыта и жилого фонда планируется поэтапно подключать с 21 октября. Напомним, отопительный сезон в городе начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превышает +8 градусов. В столице Приморья в последнее время значительно похолодало, а с учетом промозглого ветра и близости океана, даже положительная температура ощущается как минусовая.

Стоит отметить, что подготовка к новому отопительному сезону прошла по всем фронтам, при чем началась она сразу по завершении прошлого. Специалисты провели целый цикл гидравлических испытаний, нашли слабые элементы и модернизировали сети.

Во время подачи отопления во Владивостоке организуют круглосуточное дежурство всех коммунальных служб и диспетчерских города. При этом специалисты ведомств обращают внимание местных жителей, что в случае возникновения проблем сначала нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, которая обслуживает дом.