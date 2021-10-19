Работы на особом контроле властей, во Владивостоке завершается масштабный ремонт теплосетей

Работы продолжаются по нескольким адресам. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

В преддверии холодов во Владивостоке подходит к логическому завершению полномасштабный ремонт теплосетей. На многих улицах работы уже завершены и началось благоустройство. В списке проблемных остались лишь несколько точек, ремонт на которых взят под особый контроль властей. Такие участки накануне с проверкой посетил заместитель главы администрации Тарас Фищук.

Капремонт теплотрассы в эти дни завершается в районе дома 11а на улице Сахалинской. Во время реконструкции специалисты заменили здесь 250 метров сети. В ближайшие дни рабочим предстоит благоустроить территорию. Примечательно, что в прошлом году на этом же участке случилось больше 10 прорывов, на перебои с горячим водоснабжением тогда жаловались жильцы 54 домов. Часть теплотрассы пришлось заменить и на Сахалинской, 38. На данный момент участок приводят в порядок. Модернизация системы должна решить головную боль жителей района.

Специалисты модернизируют тепловые сети. Часть труб пришлось срочно менять. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

260 метров новых труб смонтировали и на Борисенко, 102. От проживающих поблизости также постоянно поступали жалобы из-за отсутствия горячей воды. Подрядчик уже снял старые лотки и сети, после чего смонтировал новую, современную трубу. Сейчас работы на завершающем этапе, однако специалистам еще предстоит привести в порядок территорию.

Ни для кого не секрет, что трубы во Владивостоке старые, часть коммуникаций изношена. На капитальный ремонт нужны баснословные деньги, поэтому реконструкция ведется частями. При этом рабочие иногда по несколько раз возвращаются в один и тот же район из-за целого ряда протечек. Как ранее сообщала «КП-Владивостока», за год специалисты фиксируют около 1700 прорывов. Чтобы решить проблему, нужны деньги не только из краевого, но и федерального бюджетов. В этом году была расширена инвестиционная программа муниципального предприятия «ВПЭС», увеличен объем ремонтных работ на следующий год.

Часть труб пришлось срочно менять. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

– Ремонт порой затягивается, так как при вскрытии асфальта выясняется, что состояние теплосети куда более в плачевном состоянии, чем изначально предполагали специалисты. Но ремонт проводить нужно. По всем трем адресам, где мы побывали, было множество жалоб. Здесь постоянно происходили порывы. Сейчас у местных жителей есть все шансы благополучно получить тепло в отопительный сезон. А подрядчикам даны указания ускориться и завершить работы в кратчайшие сроки, – отметил Тарас Фищук.

Кстати, новый отопительный сезон во Владивостоке начнется с 21 октября. Сначала тепло поступит в медицинские организации, школы и детские сады, а после в жилой фонд. На время подачи отопления коммунальные и диспетчерские службы города будут работать в круглосуточном режиме.

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