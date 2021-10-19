Бог маркетинга: во Владивостоке заметили креативную рекламу с американским качком

Фото: nn_vladivostok

В социальных сетях появилась фотография рекламы магазина из Владивостока, которая моментально привлекла внимание людей. Приморцы с юмором отнеслись к увиденному.

На фотографии изображена картонная фигура американского рестлера и киноактера Дуэйна Джонсона. Тело Джонсона покрыто разноцветными отпечатками ладоней, а в руках Дуйэн держит табличку.

Надпись гласит: «У меня большой выбор цветов для колеровки» - первые три слова написаны большим шрифтом и бросаются в глаза. Хозяева магазина явно добились нужного эффекта.

Люди в комментариях положительно отнеслись к такому маркетинговому ходу:

«Надо скрин Джонсону скинуть»; «Они просто гении».

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