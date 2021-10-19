Новый автобусный маршрут запустят во Владивосток

Из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый маршрут общественного транспорта № 91 («Майора Филипова – Багратиона») вводят во Владивостоке с 22 октября. Обеспечивать движение транспорта будет компания «Каслар» - она выиграла электронные торги на право работать на маршруте.

Ранее о запуске маршрута сообщал глава Владивостока Константин Шестаков:

- С 22 октября здесь будет запущен новый автобус № 91 «Майора Филипова - Багратиона» с промежуточной остановкой на «Госпитале».

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Как сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока, лишь в 2018 году во Владивостоке появилась улица Майора Филипова, однако за это время здесь вырос целый микрорайон. Местные жители неоднократно обращались в администрацию с просьбой запустить новый маршрут общественного транспорта – до ближайшей остановки им приходилось ходить более километра. Годом ранее к ЖК провели благоустроенную дорогу.

Маршрут станет 93-м по счету, которые действуют в дальневосточной столице.

Напомним, 92 маршрута внутригородских перевозок обеспечивают десять компаний, среди которых муниципальное предприятие «ВПОПАТ №1» и коммерческие организации «ВладАвто, «Каслар», «ДВ Транзит» и другие.

В этом году мэрия ввела новый маршрут №30к – «Бухта Тихая – Черемуховая – Бухта Тихая». Изменились схемы трех маршрутов: №12 теперь ходит по маршруту «Героев Варяга – Иртышская – 1-я Речка – Семеновская», №85 – от «Тухачевского» до «Фуникулера», №29к – по маршруту «Воевода – Поспелово».

Автобусы №86, курсирующие по маршруту «Площадь Семеновская – Нерчинская, 58», теперь останавливаются на улице Фонтанной. Здесь уже оборудовали место остановки общественного транспорта.

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