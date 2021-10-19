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Владивосток19 октября 2021 15:05

«Если водитель выжил, то везунчик»: перила прошили салон кроссовера во Владивостоке

На месте ЧП работают медики, полиция и спасатели
Ярослав ЮРИН
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Машина влетела в ограждения на Тихой. Фото: dpskontrol_125rus.

Машина влетела в ограждения на Тихой. Фото: dpskontrol_125rus.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером, 19 октября, в Первомайском районе Владивостока. По предварительным данным, за рулем Honda Vezel находилась женщина. Водитель не справилась с управлением в районе дома №41 на Сахалинской. Кроссовер на всем ходу угодил в металлические ограждения, перила буквально прошили салон. Помимо автомобилистки в машине находилась пассажирка.

Происшествие случилось перед пешеходным переходом, как ехать на Тихую со стороны энерготехникума. Как отмечают свидетели, автомобиль начал вилять по дороге, словно наехал на большой камень. Подробности аварии еще предстоит узнать сотрудникам ГИБДД.

– Если водитель выжил, то везунчик, перила торчат прямо с его стороны, – делятся проезжающие мимо горожане.

Сейчас на месте ЧП работают представители экстренных служб.

На месте происшествия работаю представители экстренных служб, собралась пробка. Фото: dpskontrol_125rus.

На месте происшествия работаю представители экстренных служб, собралась пробка. Фото: dpskontrol_125rus.

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