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Владивосток20 октября 2021 2:47

В Приморье 20 октября солнечно и морозно

Погоду определяет поле повышенного давления атмосферы
Руслан НОВИКОВ
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На листьях по утрам иней - ночью в Приморье минусовые температуры

На листьях по утрам иней - ночью в Приморье минусовые температуры

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 20 октября, в Приморье солнечно и морозно. Северо-западный умеренный ветер до сильного. Температура воздуха составит от +3 до +8 градусов.

По информации Примпогоды, погоду диктует поле повышенного атмосферного давления.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный утром слабый до умеренного, днем умеренный. Температура воздуха +5...+7°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8°C.

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