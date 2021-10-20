В Приморье 20 октября солнечно и морозно

На листьях по утрам иней - ночью в Приморье минусовые температуры
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В среду, 20 октября, в Приморье солнечно и морозно. Северо-западный умеренный ветер до сильного. Температура воздуха составит от +3 до +8 градусов.
По информации Примпогоды, погоду диктует поле повышенного атмосферного давления.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный утром слабый до умеренного, днем умеренный. Температура воздуха +5...+7°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8°C.
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