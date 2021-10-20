В Приморье 20 октября COVID-19 заболели 240 человек, скончались двое

Оперативная информация на 20 октября Фото: ИВАНОВА Диана

Оперативный штаб опубликовал последние данные по коронавирусу в Приморье. По состоянию на 20 октября в крае заболели 73 347 жителей, за последние сутки – 240. Всего выздоровели 65 217 человек, за предыдущий день – 211 (это на 163 больше, чем накануне).

К сожалению, от инфекции умерли 1223 прииморца, двое из них скончались днем ранее.

В регионе продолжается активная кампания по иммунизации населения, и уже 457 054 человека воспользовались такой возможностью, это 24,1% от всего населения края. Чтобы появился коллективный иммунитет, нужно привить 80%. Для стимуляции людей в крае одновременно запущен розыгрыш ценных призов и введена обязательная вакцинация для более чем 20 отраслей, а в ноябре запустят QR-коды – по ним можно будет попасть в кафе, кино и другие заведения.

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