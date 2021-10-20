Вандалы в Партизанске разрисовали новую экспресс-электричку

Фото: vl.ru

В Партизанске вандалы разрисовали целый вагон новой электрички ЭПЗД, ее перегнали для работы в Приморском крае только в 2021 году. Теперь на стенах вагона цветные надписи и один из черепашек-ниндзя.

По информации Vl.ru, неизвестные разрисовали аэрозольной краской вагон, когда никто не видел. Предположительно, ночью. Компания-перевозчик отмечает, что перекрасить новую электричку будет проблематично из-за особого покрытия. Сумма ущерба сейчас устанавливается.

Электричка стала последней среди тех, которые поставлялись в Приморье по заказу экс-губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Таких электропоездов в Приморье пять, три перегнали в 2018 и 2019 годах, две пришли в этом году. Как сообщили Vl.ru, такие отличаются гладкими боковинами кузовов, а также окнами без выступающего наружу резинового уплотнения.

Акты вандализма, несмотря на ужесточение карательных мер, не теряют своей популярности. Недавно подростки были осуждены за осквернение памятника, а в июле этого года дети осквернили могилы.

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