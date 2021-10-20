По новым дорожкам сквозь историю, в Покровском парке продолжается масштабный ремонт

Сейчас на территории трудится строительная техника. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Памятное место, связанное с основанием и первыми этапами строительства Владивостока, ждут позитивные перемены. Один из старейших парков приморской столицы – Покровский, вскоре преобразится после масштабного ремонта. Сейчас в излюбленном месте отдыха горожан во всю кипят работы, специалисты готовят основание для новых пешеходных дорожек. После благоустройства прогулочной зоны планируется смонтировать в парке детскую площадку и место для игры в шахматы. В завершение реконструкции рабочие установят новые лавочки и урны, а также модернизируют уличное освещение.

В дирекции общественных пространств администрации Владивостока отмечают, что главная задача – сохранить исторический облик городского парка. Поэтому все дорожки и малые формы останутся на своих местах, но будут обновлены.

– Лавочки, урны и столбы уличного освещения будут выполнены в традиционном классическом стиле. Они восстановлены по образцам тех архитектурных форм, которые были в парке в 50-е годы прошлого столетия, – уточнили специалисты.

Парк преобразится, но при этом сохранит исторический облик. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Но без современных новинок в парке все же не обойдется. Так, по периметру появится система видеонаблюдения. Помимо этого, проектом предусмотрена и оборудованная площадка для выгула домашних питомцев, разумеется, с соблюдением всех норм и правил со стороны хозяев четвероногих.

Отметим, что благоустройству общественных пространств во Владивостоке уделяется большое внимание. Во многом скверы и парки преображаются благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Только за последние несколько месяцев в столице Приморья открылось сразу несколько интересных локаций, которые уже полюбились горожанам. Речь идет о Нагорном парке, видовой на сопке Бурачка, лестнице на Тунгусской, а также ремонте сразу двух набережных в районе Второй Речки.

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