Новостройка кричит о своей любви к Владивостоку

Сердце Третьей Рабочей. Фото: instagram.com/nn_vladivostok, instagram.com/_kubantceva_

Необычный способ послать свою любовь жителям Третьей Рабочей придумали строители во Владивостоке. Каждую ночь в новом доме, куда еще никто не заехал, зажигают свет в окнах в форме большого сердца.

Такой милый жест не остался незамеченным, новостройка привлекает внимание. Кто-то видит в этом коммерческий интерес и говорит, что это такая реклама, а кто-то просто рад увидеть такую милую картину на фоне ночного города.

- Отвлекающая терапия. Отвлекает от плохой дороги, соседства с гостинками и вечного ветродуя на сопке, - пишут в комментариях.

- Каждый вечер вижу из окна эту красоту, - делится местная жительница.

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