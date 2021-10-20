Самбистка из Уссурийска в пятый раз победила в первенстве мира, несмотря на травмы связок

Фото: пресс-служба правительства Приморья

Спортсмены России выступили на первенстве мира по самбо в Греции, которое проходило с 14 по 17 октября. Одной из выдающихся участниц стала приморская самбистка Екатерина Цыберт.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, Екатерина Цыберт получила золотую медаль в весовой категории до 59 килограмм среди юниорок. Для девушки эта победа стала пятой по счету.

- Два раза она становилась сильнейшей в мире среди девушек, один раз среди кадетов и еще дважды среди юниорок. В следующем году Екатерине Цыберт исполнится 21 год и ей придется выступать уже среди женщин. Уверена, что и там она себя покажет, - рассказала тренер Кристина Сташкевич.

Во время соревнований Екатерина Цыберт победила в трех поединках и вышла в финал, где ее соперницей стала спортсменка из Узбекистана Азада Аймуратова. В последнем и решающем бою приморская сабмистка не сдавала позиции и одержала верх над конкуренткой. Победила Екатерина со счетом 7:0.

По словам Кристины Сташкевич, на тренировках за неделю до турнира девушка повредила связки. Но травма не помешала ей достичь успеха и завоевать медаль для своей команды.

По подсчету общего количества медалей Россия лидировала с 16 золотыми, восемью серебряными и двумя бронзовыми медалями. Второе место заняла команда Узбекистана (6-3-8), третье-Украина (2-6-11).

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