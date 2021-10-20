Внутрикраевая авиация Приморья будет работать по зимнему расписанию

Фото: правительство Приморья

Авиакомпания «Аврора», занимающаяся внутрикраевыми перевозками, изменит расписание полетов с 31 октября. Действовать оно будет до 26 марта 2022 года включительно.

По информации пресс-службы правительства Приморья, рейсы представлены следующими маршрутами:

Владивосток – Дальнегорск (ежедневно);

Владивосток – Преображение (пять раз в неделю);

Владивосток – Кавалерово (ежедневно);

Владивосток – Пластун (два раза в неделю), Терней (ежедневно);

из Тернея в Светлую (два раза в неделю), Единку (один раз в неделю), Амгу (один раз в неделю);

из Дальнегорска в Светлую – два раза в неделю.

Частота вертолетных рейсов не изменилась. По вторникам, четвергам и пятницам выполняются полеты по маршрутам Терней – Малая Кема – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Единка – Агзу – Единка – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Малая Кема – Терней; Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга – Восток – Дальнереченск и Терней – Малая Кема – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Единка – Агзу – Единка – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Малая Кема – Терней.

Напомним, программа реализована благодаря субсидированию из бюджета края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03