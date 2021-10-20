Диких дальневосточных котов угостили арбузом в Приморье

В Приморском сафари-парке дальневосточных котов угостили арбузом
Фото: принтскрин видео.
Сотрудники Приморского Сафари-парка решили угостить диких кошек необычным лакомством-арбузом. Животные с любопытством обнюхивали деликатес, но не оценили такого подарка. Поэтому, никто его так и не попробовал.
Возможно, хищники просто не поняли, что за «зеленый мячик» им принесли, и что с ним делать. Обычно, в дикой природе животные с удовольствием утоляют жажду при помощи арбуза, но диким дальневосточным котам такое не по нраву. Они предпочитают обычную воду, и конечно же, отдают предпочтение мясу.
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