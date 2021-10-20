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Владивосток20 октября 2021 5:32

Диких дальневосточных котов угостили арбузом в Приморье

Животные не поняли, что за лакомство им принесли
Екатерина МАКСИМОВА
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В Приморском сафари-парке дальневосточных котов угостили арбузом

В Приморском сафари-парке дальневосточных котов угостили арбузом

Фото: принтскрин видео.

Сотрудники Приморского Сафари-парка решили угостить диких кошек необычным лакомством-арбузом. Животные с любопытством обнюхивали деликатес, но не оценили такого подарка. Поэтому, никто его так и не попробовал.

Возможно, хищники просто не поняли, что за «зеленый мячик» им принесли, и что с ним делать. Обычно, в дикой природе животные с удовольствием утоляют жажду при помощи арбуза, но диким дальневосточным котам такое не по нраву. Они предпочитают обычную воду, и конечно же, отдают предпочтение мясу.

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Дальневосточных котов угостили летней ягодой в Приморском Сафари-парке.
Дальневосточных котов угостили летней ягодой в Приморском Сафари-парке.
Источник: safaripark25.TV

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