Во Владивостоке устанавливают новые скамейки

Благоустройство общественных пространств идет полным ходом. Фото: МКУ «Дороги Владивостока»

Специалисты муниципального предприятия «Дороги Владивостока» монтируют на улицах города новые скамейки. Удобные и красивые объекты инфраструктуры уже радуют посетителей скверов Макарова, Рыбацкой славы и Городов-побратимов. В ближайшее время они появятся на аллее имени Давыдова, в сквере Веры и надежды и по другим адресам

Установкой новых скамеек занимаются сотрудники муниципального предприятия «Дороги Владивостока». Сейчас для разных районов города закупили 40 штук. Ранее городская служба также приобрела и установила 65 новых урн.

Стоит отметить, что помимо монтажа новых скамеек специалисты ремонтируют и ранее установленные, благоустройство общественных пространств Владивостока не прекращается ни на день.

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