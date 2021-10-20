Владивосток ускоренными темпами освобождают от старых покрышек

Город продолжают освобождать от стихийных свалок шин. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» администрации Владивостока совместно с управляющими компаниями и подрядчиком продолжает очищать улицы от старых покрышек. Особенно это проблема актуальна в межсезонье, когда автомобилисты начинают массово менять резину, но утилизировать ее по всем правилам не спешат. Только с начала этого года специалисты вывезли на переработку больше 84 000 старых колес, хотя за весь 2020 год улицы очистили от 35 000 отработанных покрышек.

Стоит сразу оговориться, что все стихийные свалки организованы нерадивыми жителями города. Владельцы авто выкидывают покрышки на обочинах дорог, за гаражами, на косогорах, вблизи гаражных кооперативов и даже в лесу, причиняя огромный вред природе. Ликвидировать последствия столь нецивилизованного подхода к замене колес приходится постоянно. Совсем недавно завалы из старых автопокрышек вывезли почти с 20 адресов. Речь идет о Добровольского, Стрелковой, Пригородной, Полевой, 4-й Проходной, Татарской, Тухачевского, Гамарника, Комарова, Садовой, Сипягина, Верхнепортовой, Яблочневой и других улицах.

Контракт на вывоз отработанных шин в этом году заключен с компанией «ЭкоСтарТехнолоджи». Резиновые покрышки сначала складируют на площадке для временного хранения, а после отвозят на пункт переработки. Из них получается безопасное покрытие для спортивных и детских площадок, а также беговых дорожек.

– У нас продолжает действовать контракт с компанией «ЭкоСтарТехнолоджи» на вывоз еще около шести тысяч автопокрышек, но мы прекрасно понимаем, что этого будет недостаточно для того, чтобы навести порядок после сезонной «переобувки». Поэтому объявили дополнительный открытый электронный аукцион, – рассказали специалисты МБУ «Содержание городских территорий».

Стоит отметить, что в 2021-м завалы из покрышек в городе оказались больше, чем в прошлом году, но и темпы их ликвидации значительно выше. В конце сезона специалисты планируют вывезти с улиц более 140 000 старых колес.

Кстати, в последние дни в городе сильно похолодало, поэтому местным жителям советуют поторопиться со сменой колес.

– Просим автомобилистов своевременно сменить резину. Это позволит избежать аварийных ситуаций и сократить количество ДТП. Но не стоит выбрасывать старые автопокрышки, их необходимо сдавать на переработку. Приемом старых колес занимаются шиномонтажные мастерские и специализированные компании, – обратились к местным жителям представители администрации Владивостока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пора менять покрышки. Когда владивостокцам менять летнюю резину на зимнюю в 2021 году?

В край приходят холода, мэрия города рассказала, когда стоит поменять летние шины на зимние в 2021 году (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03