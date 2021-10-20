Авиакомпания S7 возобновила рейсы Владивосток – Таиланд

Приморцев ждут теплые страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авиакомпания S7, как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток, официально возобновила полеты в Пхукет. Первый рейс пройдет 15 ноября, каждый понедельник приморцы могут улететь на родину сиамских кошек.

В пресс-службе уточнили, что по зимнему расписанию полеты будут осуществляться на судах Airbus A320 neo. На 20 октября минимальная стоимость билета в экономклассе составит от 31 204 рублей.

Пхукет – пляжная столица Таиланда, предлагающая туристам дайвинг и теплое море круглый год. Город славится своими шоу, где используются передовые технологии.

Напомним, с сентября S7 запустила продажу билетов на единичные рейсы в Пхукет – 1 и 8 ноября, сейчас на эти даты билетов уже нет. Цена на них начиналась от 22 тысяч рублей.

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