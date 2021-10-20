Приморец, который поджег клуб в Артеме из мести, ответит перед судом

Из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителю города Артема утвердили обвинение за поджог местного клуба. Свое преступление мужчина совершил из-за мести.

В июне 2021 года 42-летний приморец хотел весело провести время в клубе «Маяк», однако его планам помешала охрана заведения. Видимо, мужчина затаил обиду на охранников и решил отомстить. Вернувшись через 3 часа, когда клуб уже был закрыт, обвиняемый поджег шину автомобиля, которую положил у входа. Огонь моментально объял здание и повредил его фасад вместе с кухонным блоком.

В пресс-службе прокуратуры города Артема сообщили, что сумма нанесенного ущерба превышает четыре миллиона рублей.

Приморца обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ за намеренную порчу чужого имущества путем поджога. Теперь преступник может лишиться свободы сроком на 5 лет.

Уголовное дело будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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