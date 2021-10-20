Урбанистика под контролем: во Владивостоке появился общественный совет

Первое заседание общественного совета должно пройти до конца этого года Фото: Дарья НАУМЕЦ

Теперь внешним видом Владивостока будет заниматься недавно созданный общественный совет по вопросам архитектуры и дизайна городской среды при мэрии. Его возглавил глава приморской столицы Константин Шестаков. Секретарем стал начальник отдела дизайна городской среды управления архитектуры и строительства объектов ВГО художник-монументалист Павел Шугуров. Также в состав совета вошли скульптор Алексей Бокий, директор Ботанического сада – института ДВО РАН Павел Крестов, архитектор Феликс Машков, профессор кафедры дизайна ДВФУ Павел Казанцев, депутат думы города, генеральный директор ГК «Армада» Евгений Пименов и другие эксперты из научных, градостроительных и художественных сфер.

Новый совет должен наладить диалог между городской администрацией, различными организациями и, конечно, жителями Владивостока. Эксперты будут рассматривать проекты развития города и благоустройства общественных пространств. Речь идет как о скверах и парках, так и инфраструктуре улично-дорожной сети. Под прицелом специалистов будут оказываться все значимые для дальневосточной столицы памятки, малые архитектурные формы и другие важные проекты. Также члены совета будут рассматривать все архитектурно-планировочные решения и выносить свои рекомендации.

Стоит отметить, что жители Владивостока уже давно ждут появления подобного комитета, так как некоторые решения вызвали широкий общественный резонанс. Это подмечает и мэр Константин Шестаков.

– Владивосток отличается особой активностью и интересом жителей к облику родного города, и работа общественного совета должна стать важным элементом взаимодействия общества и власти, – сказал Шестаков.

Глава столицы Приморья заметил, общественный совет позволит привлечь к обсуждению важных вопросов экспертов высокого уровня.

Первое заседание общественного совета должно пройти до конца этого года.

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