После ряда поражений приморский «Адмирал» одержал победу над «Локомотивом» со счетом 3:1

Фото: ХК "Адмирал"

Во вторник, 19 октября, ХК «Адмирал» оборвал череду своих поражений в сезоне. В матче приморцев с ярославским «Локомотивом» победу одержали «моряки» со счетом в 3:1.

Выступили приморцы непривычным составом: в тройке нападающих первого звена выступилли Дмитрий Лугин, Евгений Грачёв, Артем Гареев. Первый период отыграли по-джентльменски – «проснулись» и открыли счет гости. Вячеслав Ушенин, нападающий «Адмирала», забил шайбу с убойной дистанции.

Удвоили счет «морячки» уже во втором периоде. После этой шайбы воспрял и «Локомотив», продемонстрировав более жесткий хоккей, первую шайбу с команды противников забил Павел Красковский.

- Весь заключительный отрезок гости не давали «Адмиралу» выйти из своей зоны. Атака за атакой, бросок за броском – натиск «Локомотива» удалось сдержать. За несколько минут до конца игры наставник ярославской команды снимает вратаря и выпускает шестого полевого. «Адмирал» устоял и здесь. За 1 минуту и 1 секунду до финальной сирены Александр Шевченко забивает в пустые ворота, чем добывает «Адмиралу» победу! – поделились радостью в пресс-службе ХК «Адмирал».

Напомним, 21 октября «Адмирал» в Хабаровске сыграет с «Амуром» - ранее «морячки» уже проиграли хабаровчанам в этом сезоне.

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