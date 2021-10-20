Системный экомониторинг подтверждает качество воздуха в границах АО «Восточный Порт»

Фото: АО «Восточный Порт»

Специалисты Отдела экологии и аккредитованной Санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» подвели итоги системного контроля качества воздуха в зонах хозяйственной деятельности предприятия. Проведенный анализ за 3 квартал 2021 года показал эффективность работы систем пылеподавления на комплексах и в очередной раз подтвердил соответствие качества воздуха требованиям природоохранного и санитарного законодательства РФ.

Фото: АО «Восточный Порт»

С начала июля по конец сентября экологи произвели отбор почти 700 проб воздуха на показатели «взвешенные вещества» и «угольная пыль» – около 30-ти в рабочей зоне рядом со стационарными и передвижными источниками, 390 – на границах санитарно-защитных зон предприятия и свыше 280-ти в местах непосредственного проведения работ по выгрузке вагонов, сортировки и погрузки угля на суда на показатели «углерод пыли». Результаты мониторинга атмосферного воздуха в 2021-м и в предыдущие годы показывают полное соответствие нормам российского природоохранного законодательства. Вместе с тем, эффективность очистки воздуха на производстве, после модернизации аспирационного оборудования, которая была проведена в рамках комплекса природоохранных мероприятий, направленных на минимизацию воздействия перевалки угля на окружающую среду, составляет порядка 96-98%, отмечают специалисты Отдела экологии АО «Восточный Порт».

Фото: АО «Восточный Порт»

Основу системы экологической безопасности предприятия составляет комплекс пылеветрозащитных сооружений высотой до 23-х метров и протяженностью более трех километров. Это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке в настоящее время. При их проектировании было проведено математическое моделирование розы ветров в бухте Врангеля, и только потом начались работы по монтажу оборудования. Сегодня защитные экраны АО «Восточный Порт» позволяют обеспечить пылеподавление более чем на 90 процентов. Дополняют ветрозащиту аспирационные системы, установки «сухого тумана», водного орошения, тепловизоры и снегогенераторы. Успешно прошли испытания и внедряются в производство на складских площадях всесезонные мобильные системы пылеподавления: движущиеся по рельсам самоходные портальные комплексы с мощными снегогенераторами. Стоит отметить и внедрение новейшей системы пылеподавления на складских машинах, стакерах и реклаймерах, на основе мелкодисперсного распыления воды, которая в России установлена только на производственных площадях «Восточного Порта».

Фото: АО «Восточный Порт»

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