Все фонтаны Владивостока до 24 октября законсервируют на зиму

Светомузыкальный фонтан вновь запустят 1 мая следующего года Фото: Сергей БАЛАНОВ

В администрации Владивостока напомнили о закрытии фонтанов. В краевой столице уже с 1 октября начались работы по консервации – фонтаны вывели из строя и демонтировали. Долгожителем останется лишь светомузыкальный фонтан на центральной площади – его, как и фонтан набережной Спортивной гавани, отправят «на зимовку» к 24 октября.

- Сейчас закрываем музыкальный фонтан города на Спортивной набережной. Снимаем форсунки, демонтируем насосное оборудование, закрываем чашу деревянным каркасом, а сверху обшиваем профнастилом. В этом году специалисты ВПЭС изготовили новый профнастил для всех фонтанов. Он будет синего цвета. Ранее фонтаны были закрыты оцинковым коробом, который со временем стал ржавым, - сообщили специалисты в пресс-службе мэрии.

В мэрии уточнили: остальные пять фонтанов (на Арбате и ДВФУ) уже законсервировали, чтобы они успешно пережили зиму и радовали гостей с первого мая. На хранении оборудование пройдет профилактику и ремонт.

При этом в администрации отметили, что участились акты вандализма по отношению к фонтанам. Однажды подростки залили жидкое мыло в фонтан на Арбате, в других двух случаях кто-то украл форсунки сооружений. Однако после огласки в СМИ статистика вандализма снизилась.

Напомним, «в спячке» пробудут до 1 апреля, запуск состоится 1 мая.

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