Приморские дети от 7 до 14 лет на 47% чаще заболевают коронавирусом

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадор Приморья сообщил о росте заболевших коронавирусом среди детей в крае. Новые риски обнаружены для детей до 17 лет.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, только за минувшую неделю показатель вырос. Теперь 10,5% инфицированных коронавирусом – дети.

- Среди детей от 7 до 14 лет наблюдается прирост заболевших коронавирусом на 47,9%, возрастом 15-17 лет – на 42,8%. Рост заболеваемости отмечен и среди взрослых, из них чаще всего заражаются граждане старше 65 лет – прирост на 16,8%, - отметила Татьяна Детковская, глава Роспотребнадзора края и главный санитарный врач Приморья.

Правительство края призывает приморцев вакцинироваться, в том числе для безопасности детей. Напомним, ежедневно в Приморье фиксируют больше 200 новых случаев заболевания. Обязательная вакцинация введена для сотрудников ряда отраслей, для посещения общественных мест скоро введут QR-коды о прививках.

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