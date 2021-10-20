Приморью обещают теплые выходные 23 и 24 октября

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С началом рабочей недели на Приморский край обрушились холода: однако в середине недели, 20 октября, синоптики прогнозируют повышение температур. Особо отличатся выходные дни: специалисты ожидают, что 23 и 24 будут теплыми, сухими и комфортными для отдыха.

По информации Примпогоды, теплый и солнечный уикенд обеспечит гребень антициклона. Он пройдет по краю с Китая и Желтого моря в сторону востока. В субботу, 23 октября, на побережьях усилятся ветра с северо-западного направления, однако день выдастся солнечным и теплым. Ночью ожидают от нуля до -8 градусов, а днем от +10 до +16 градусов тепла. На севере, однако, прохладнее – лишь от трех до девяти градусов тепла.

- В воскресенье, 24 октября, антициклон переместится на Японское море. На Приморье продолжит поступать теплый воздух из Китая. Температура воздуха повысится в ночные часы и днем на еще на 1 — 3 градуса, - уточнили специалисты.

В дальневосточной столице осадков не ожидают, оба выходных дня будут солнечными. В субботу ночью умеренный ветер, от трех до шести градусов тепла, днем температура составит от +10 до +12 градусов. В воскресенье из-за ослабления ветра потеплеет еще на три градуса.

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